L'Iran dit avoir transmis ses conditions pour une reprise des négociations avec Washington

L'Iran a transmis ses conditions aux médiateurs pour reprendre les négociations visant à mettre fin à la guerre avec les États-Unis, a déclaré samedi le chef du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran, Mohsen Rezaei, dans une interview à Al Jazeera.

Parmi ces conditions figurent la fin de la guerre sur tous les fronts, le déblocage des fonds iraniens et la levée du blocus naval américain contre les navires iraniens, a déclaré Mohsen Rezaei.

Il a ajouté que les consultations se poursuivaient avec les médiateurs qataris et pakistanais et que Téhéran attendait une réponse du président américain Donald Trump.

(Ahmed Tolba, Hatem Maher, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)