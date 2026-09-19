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L'Iran dit avoir transmis ses conditions pour une reprise des négociations avec Washington
information fournie par Reuters 19/09/2026 à 17:58
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L'Iran a transmis ses conditions aux médiateurs pour reprendre les négociations visant à mettre fin à la guerre avec les États-Unis, a déclaré samedi le chef du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran, Mohsen Rezaei, dans une interview à Al Jazeera.

Parmi ces conditions figurent la fin de la guerre sur tous les fronts, le déblocage des fonds iraniens et la levée du blocus naval américain contre les navires iraniens, a déclaré Mohsen Rezaei.

Il a ajouté que les consultations se poursuivaient avec les médiateurs qataris et pakistanais et que Téhéran attendait une réponse du président américain Donald Trump.

(Ahmed Tolba, Hatem Maher, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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1 commentaire

  • 19 septembre 21:42

    Il n’y aura pas de négociations avant le mid term

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