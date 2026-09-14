L'autorité iranienne chargée des détroits publie une liste actualisée des navires soumis à des sanctions

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(Apporte des précisions et des mises en garde aux compagnies d'assurance)

L'Autorité iranienne du détroit du golfe Persique, mise en place par l'Iran pour gérer les demandes de passage dans le détroit d'Ormuz, a publié lundi une liste actualisée de 77 navires « enfreignant les protocoles iraniens relatifs au détroit d'Ormuz ».

Les inquiétudes concernant l’ de l’approvisionnement énergétique mondial se sont accrues après les dernières attaques menées le long des voies de transit pétrolier dans le détroit d’Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb, les perspectives de paix au Moyen-Orient semblant plus sombres que jamais.

Les navires figurant sur cette liste feront l’objet de restrictions lors de leurs futurs passages, notamment des amendes, des immobilisations ou des saisies, a déclaré l’organisme, ajoutant que les navires coopérant avec lui seraient ajoutés à la liste.

« Les compagnies d’assurance, les clubs P&I et les sociétés de classification sont avertis de s’abstenir de fournir des services à ces navires afin d’éviter les conséquences découlant de toute relation avec eux », a indiqué l’autorité sur X.

Les clubs P&I sont des associations d’assurance mutuelle qui fournissent aux armateurs et aux affréteurs une couverture pour les responsabilités maritimes envers les tiers.

Le nombre de transits de navires de marchandises par le détroit d’Ormuz est tombé à moins de dix par jour ce week-end, selon les données préliminaires de suivi des navires publiées lundi, un chiffre bien inférieur à la moyenne sur dix jours, qui s’établit à 14.

Ces chiffres ne tiennent pas compte des navires qui auraient pu traverser le détroit avec leurs transpondeurs du système d'identification automatique (AIS) désactivés pour éviter d’être détectés.