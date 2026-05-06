L’Atlético de Madrid, Jean-Luc Mélenchon : même combat ?

Il y a des comparaisons qui sont osées, mais alors celle-là, on ne l’avait pas vu venir. Invité sur le plateau de Sud Radio, Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen-sur-Seine , a confié avoir regardé la demi-finale retour entre Arsenal et l’Atlético de Madrid. Le grand pourfendeur de Master Poulet en a profité pour assimiler le club espagnol à … Jean-Luc Mélanchon . Il fallait y penser.

🗣️@karim_bouamrane : "Mélenchon, c'est comme l’Atlético Madrid (...) Ça fait 4 fois que Mélenchon veut être candidat, alors que c'est le plus désapprouvé à gauche ! Mélenchon, c'est une bulle spéculative digitale !" #GrandMatin ➡️​https://t.co/QKa5Efuc2W ☎️0 826 300 300 pic.twitter.com/P65bYAnZbt…

EM pour SOFOOT.com