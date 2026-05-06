Schalke 04 et Edin Džeko savent comment arroser un titre

Promis, Mbappé ne faisait pas partie du voyage. Schalke 04 a fêté son titre de champion et son accession en Bundesliga en fanfare. À deux journées de la fin du championnat, les coéquipiers d’Edin Džeko se sont accordé une virée en bateau à Marbella pour l’occasion. C’est via un live Instagram que le Bosnien a partagé ce moment.

Schalke est monté en Bundesliga samedi dernier. Ce samedi : il joue contre Nürnberg. Entre-temps ? Toute l’équipe est parti à Marbella. Džeko met le feu sur la piste, Karius aux platines en DJ. La gueule de bois au retour va être légendaire… 🍻 #S04 pic.twitter.com/hSzTA7KWEr…

EM pour SOFOOT.com