Rooney sur la joie des Gunners : « Célébrez quand vous gagnez ! »

« Let it all work out, let it all work out », chante Sampha dans Indecision , une chanson utilisée par Arsenal et ses supporters. Trust the process , ça a pris du temps mais, enfin, Arsenal exulte : ils sont en finale de Ligue des champions ! La victoire en demies face à l’Atlético ne leur offre pas encore de titre mais l’occasion de s’en rapprocher un peu plus. Alors, ce mardi, quand l’arbitre a sifflé la fin de la rencontre, tout l’Emirates Stadium a célébré chaudement la qualification.

EA pour SOFOOT.com