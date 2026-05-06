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Rooney sur la joie des Gunners : « Célébrez quand vous gagnez ! »
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 12:18

Rooney sur la joie des Gunners : « Célébrez quand vous gagnez ! »

Rooney sur la joie des Gunners : « Célébrez quand vous gagnez ! »

« Let it all work out, let it all work out », chante Sampha dans Indecision , une chanson utilisée par Arsenal et ses supporters. Trust the process , ça a pris du temps mais, enfin, Arsenal exulte : ils sont en finale de Ligue des champions ! La victoire en demies face à l’Atlético ne leur offre pas encore de titre mais l’occasion de s’en rapprocher un peu plus. Alors, ce mardi, quand l’arbitre a sifflé la fin de la rencontre, tout l’Emirates Stadium a célébré chaudement la qualification.

EA pour SOFOOT.com

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