Footox : le podcast de So Foot en apéro de Bayern-PSG

Footox : le podcast de So Foot en apéro de Bayern-PSG

Un petit apéro pour se mettre dans la deuxième manche entre le Bayern Munich et le PSG ? Après avoir revu, commenté et debriefé la première manche, place à la seconde avec du Harry Kane, du Luis Enrique et tous ceux qui feront de cette demi-finale retour un deuxième acte de rêve dans Footox , le podcast hebdomadaire de So Foot.

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SF pour SOFOOT.com