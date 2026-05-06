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Antoine Griezmann, roi sans couronne
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 12:58

Antoine Griezmann, roi sans couronne

Antoine Griezmann, roi sans couronne

L’Atlético a remporté ses plus beaux trophées sans Antoine Griezmann, un comble pour le plus grand joueur de l’histoire du club. Mardi, face à Arsenal, il a disputé son dernier match de Ligue des champions avec les Colchoneros sans peser sur le sort de la rencontre comme il a pu le faire par le passé. Qu’importe, il reste une légende. Et sans C1 au palmarès, c’est presque encore plus fort.

Cette fois, c’est acté : Antoine Griezmann ne remportera jamais la Ligue des champions. Quand on évoquera son nom, le Français sera associé à Zlatan Ibrahimović, Ronaldo « Fenomeno », Diego Maradona ou Gianluigi Buffon dans l’équipe type des légendes qui n’ont jamais soulevé la coupe aux grandes oreilles. Troisième joueur sans titre le plus capé de la compétition (120 matchs, contre 124 pour le Suédois et l’Italien), 19 e meilleur buteur avec 45 réalisations, une finale perdue et de nombreux moments forts, il peut largement prétendre à sa place dans ce onze.

Sourire enfantin et mue en défenseur

L’histoire avait pourtant commencé de la meilleure des manières. En août 2013, Gerland découvrait, lors des barrages européens, un attaquant frêle au sourire éclatant et au goût déjà prononcé pour les coupes de cheveux extravagantes. Le natif de Mâcon aurait pu porter le maillot de l’OL pendant son adolescence, mais c’est avec celui de la Real Sociedad qu’il a posé sa première empreinte sur la C1 d’un ciseau acrobatique parfait. « La Ligue des champions, c’est la petite musique. Je me suis souvent imaginé en train de la jouer en la regardant à la télé. Je me souviens d’avoir assisté au huitième de finale entre Lyon et la Real Sociedad (en 2004) , juste avant de signer ici. Jamais je n’aurais pensé jouer à Saint-Sébastien à ce moment-là. Ce serait merveilleux d’y arriver avec mon club formateur. J’en rêve » , jubilait-il quelques semaines avant auprès de Sud-Ouest .…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

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