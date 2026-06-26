L'accord entre les Etats-Unis et l'Iran autorise l'accès aux sites nucléaires de Téhéran, répète Grossi

L'accord de paix provisoire entre les États-Unis et l'Iran permet aux inspecteurs de l'agence de surveillance nucléaire de l'ONU d'accéder au territoire iranien, a réaffirmé vendredi Rafael Grossi, directeur général de l'agence.

Il s'est exprimé après que Téhéran a dit que ses sites nucléaires clés resteraient interdits d'accès jusqu'à la conclusion d'un accord définitif avec Washington et la levée des sanctions.

"Un accord a été conclu et, pour le respecter, l'AIEA devra pouvoir accéder au territoire iranien et mener des inspections", a déclaré Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, lors d’une conférence de presse au Japon.

"Nous espérons nous rendre sur place prochainement", a-t-il ajouté.

Il y a deux jours, Rafael Grossi avait déjà assuré que des inspections de l'AIEA auraient lieu en Iran, selon des modalités encore à finaliser.

Il avait alors dit que le paragraphe 8 du protocole d'accord conclu le 17 juin entre les Etats-Unis et l'Iran "indique explicitement que les activités nucléaires qui seront menées en lien avec des matières et installations nucléaires seront supervisées par l'AIEA".

Ce protocole, qui définit en 14 points les grands principes d'un accord pour mettre fin à la guerre, a ouvert la voie à 60 jours de négociations censées régler les sujets les plus litigieux, notamment le programme nucléaire iranien.

(Tim Kelly, version française Benoit Van Overstraeten)