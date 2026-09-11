Jean-Luc Mélenchon propose d'annuler la dette, ce serait "illégal, dangereux et inutile", met en garde la Banque de France

Emmanuel Moulin, à Paris, le 9 juin 2026 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le gouverneur de la Banque de France a étrillé la proposition de Jean-Luc Mélenchon d'annuler la dette, "le banquier central français ment en diffusant de fausses informations", a réagi sur X le leader insoumis.

Le gouverneur de la Banque de France n'est clairement pas partisan de la solution de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat à l'élection présidentielle a en effet proposé d'annuler une partie de la dette française, ce qui serait une mesure "illégale, dangereuse et inutile", selon Emmanuel Moulin ce vendredi 11 septembre.

"Elle est illégale parce qu'elle est contraire aux traités", "dangereuse parce qu'elle crée de l'inflation" et "inutile" car elle "ne réduit pas le déficit budgétaire", a-t-il déclaré sur RTL . Une telle mesure, qui n'a "reçu aucun écho en Europe", conduirait selon lui à sortir la France de la zone euro. "La zone euro, c'est une copropriété. Donc si on ne paye pas les charges de copropriété, les autres copropriétaires vont nous dire, les amis, vous allez sortir", a-t-il imagé.

Une annulation de la dette serait "dangereuse parce qu'elle crée(rait) évidemment de l'inflation (...) et ça va augmenter les (taux) d'intérêt", a poursuivi Emmanuel Moulin. "On va avoir beaucoup plus de mal à emprunter sur les marchés (...) et ça va être préjudiciable pour les Français", a-t-il expliqué. Jeudi soir, le rendement des emprunts de l'Etat français à dix ans ressortait à près de 4,44%, au plus haut depuis 2008 et son équivalent allemand s'établissait à presque 3,50%, un sommet depuis 2011. L'écart entre les deux, appelé "spread", s'élève donc à environ 0,94 point de pourcentage, du jamais vu depuis 2012.

"Vous réduisez de 500 milliards la dette de l'État mais vous faites un trou à la Banque de France de 500 milliards"

Enfin, la mesure est, selon Emmanuel Moulin, "inutile" car "ça ne libère pas des marges de manœuvre, ça ne réduit pas le déficit budgétaire." "Vous réduisez de 500 milliards la dette de l'État mais vous faites un trou à la Banque de France de 500 milliards. Est-ce que franchement on a beaucoup avancé ?", a-t-il questionné. La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde a jugé jeudi qu'annuler la dette française détenue par l'institution monétaire, constituerait une "violation pure du traité" sur l'Union européenne.

"Le banquier central français ment en diffusant de fausses informations", a réagi sur X le leader insoumis. Sur le même réseau social, le coordinateur de La France insoumise Manuel Bompard a développé les arguments du mouvement mélenchoniste : Rien d'illégal en vertu des traités européens, pas de garantie qu'"une congélation des titres de dette des États détenus par la BCE" entraîne une hausse des taux d'intérêt, "au contraire, réduire l'endettement des États, c'est améliorer leur situation" et enfin, selon lui, "les opérations de rachats de titre de dette par la BCE n'ont pas créé d'inflation". "Ce qui risque d'en créer par contre, c'est notre manque d'investissement dans l'adaptation au changement climatique, comme on a pu le voir cet été avec l'impact des événements climatiques sur la production agricole, qui va se traduire par une forte inflation sur les produits alimentaires", a défendu le député de Marseille.