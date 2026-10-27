Israël-Netanyahu joue sa survie politique lors d'élections législatives à l'issue incertaine

par Steven Scheer et Pesha Magid

Les électeurs israéliens décideront mardi du sort du Premier ministre Benjamin Netanyahu lors d'élections législatives à l'occasion desquelles ils examineront son bilan depuis l'attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre 2023.

Bien qu'affaibli, Benjamin Netanyahu, au pouvoir la majeure partie du temps depuis 2009, pourrait être le mieux placé pour former un gouvernement, alors que le système politique du pays est fragmenté.

Les sondages d'opinion montrent que le parti de Benjamin Netanyahu, le Likoud, est au coude-à-coude avec le parti centriste Yashar de l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne Gadi Eisenkot.

Benjamin Netanyahu, 77 ans, a fait campagne sur sa politique en temps de guerre et son alliance avec le président américain Donald Trump, qui lui a apporté son soutien.

Le chef du gouvernement israélien a dit dimanche que Donald Trump était prêt à agir de nouveau pour faire disparaître la menace iranienne, à condition toutefois que Benjamin Netanyahu reste au pouvoir.

Gadi Eisenkot a accusé Benjamin Netanyahu de "s'appuyer sur une campagne fondée sur la politique de la peur, les mensonges et les menaces", et s'est dit convaincu que Donald Trump travaillerait "en totale coopération avec quelque dirigeant choisi par le peuple".

Benjamin Netanyahu pourrait à nouveau dépendre des figures de l'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich pour former un gouvernement.

Les deux hommes font l'objet de sanctions de la part de certains pays occidentaux, qui les accusent d'inciter à la violence contre les Palestiniens.

Ni Benjamin Netanyahu ni Gadi Eisenkot n'a de chemin tout tracé vers le pouvoir. En cas d'impasse à l'issue du scrutin, Benjamin Netanyahu pourrait rester Premier ministre par intérim pendant de nombreux mois.

Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 07h00 du matin heure locale (05h00 GMT) et fermeront à 22h00.

(Rédigé par Tom Perry; version française Camille Raynaud)