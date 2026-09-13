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Interrogé sur la décision de la Fed, Trump estime que les États-Unis devraient avoir le taux d'intérêt le plus bas au monde
information fournie par Reuters 13/09/2026 à 16:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reproduction avec un nouveau code d'article, texte inchangé)

Le président Donald Trump a déclaré dimanche que les États-Unis devraient bénéficier du taux d'intérêt le plus bas au monde, à la veille de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale prévue cette semaine.

Interrogé pour savoir s’il s’attendait à ce que la Fed relève ses taux mercredi, M. Trump a répondu aux journalistes présents à l’Irish Open, un tournoi de golf, qu’il n’en savait rien, mais a ajouté: “Nous devrions bénéficier du taux d’intérêt le plus bas au monde, quelles que soient leurs formules.”

M. Trump a ajouté que les États-Unis disposaient de “la meilleure solvabilité au monde. Nous enrichissons les autres pays. Nous pouvons mettre fin à cela en deux minutes”.

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