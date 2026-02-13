France-Macron sonne "la mobilisation" contre l'antisémitisme, 20 ans après la mort d'Ilan Halimi

Emmanuel Macron a appelé vendredi à intensifier la lutte contre l'antisémitisme en France lors d'un hommage à Ilan Halimi, jeune juif torturé à mort il y a 20 ans à la mémoire duquel le président a planté un chêne dans les jardins de l'Elysée.

"Ecole, justice, élus : la mobilisation doit être générale", a dit Emmanuel Macron lors d'un discours à l'Elysée devant quelque 200 invités.

Partisan d'un "renforcement de la pénalisation" à l'heure où des débordements verbaux sont constatés dans toute la société, y compris le monde politique, il a plaidé pour l'instauration d'une "peine d'inéligibilité obligatoire pour propos racistes, antisémites et discriminatoires".

Le chef de l'Etat a aussi fustigé "le poison de la haine numérique", invitant la Commission européenne à engager un rapport de force avec les grands acteurs du secteur, américains pour la plupart.

"Dans la France des Lumières, le 'free speech' s'arrête à l'antisémitisme et au racisme", a-t-il dit.

Plusieurs arbres plantés à travers la France en souvenir d'Ilan Halimi ont été vandalisés, illustrant la recrudescence d'actes hostiles à la communauté juive ces dernières années.

Le ministère de l'Intérieur a recensé 1.320 actes antisémites en 2025.

Malgré une baisse de 16% sur un an, le niveau reste "historiquement élevé" depuis trois ans, précise le ministère, qui fait un lien avec la situation au Proche-Orient et les attaques du 7 octobre 2023 perpétrées par le Hamas contre Israël, qui ont déclenché la guerre à Gaza.

LES ACTES ANTISÉMITES EN FRANCE À UN NIVEAU ÉLEVÉ

Les actes antisémites représentent 53% de l'ensemble des faits antireligieux dans le pays qui compte la plus grande communauté juive d'Europe, estimée à plus d'un demi-million de personnes.

"Vingt ans après la mort d'Ilan Halimi, la situation ne s'est pas améliorée, elle s'est au contraire dégradée", a déclaré sur franceinfo Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif). "On constate que les préjugés antisémites continuent à prospérer, y compris dans les générations les plus jeunes".

Dans son discours à l'Elysée, Emmanuel Macron s'est adressé aux juifs de France.

"Quand des questions se posent, quand les doutes affleurent, quand la peine prend le dessus, n'oubliez jamais cela : votre place est ici, pas simplement parce que c'est votre pays mais parce que la France a besoin de vous pour rester elle-même", a-t-il déclaré.

"Que nous dit cet arbre - "ilan" en hébreu ? Que la place de ce combat contre l'antisémitisme est ici. Parce que ce combat est existentiel pour la France et pour la République", a ajouté le président.

Enlevé, séquestré et torturé pendant plus de trois semaines en 2006, Ilan Halimi a été retrouvé agonisant le long d'une voie ferrée dans l'Essonne. Il n'a pas survécu à ses blessures.

Vingt-quatre personnes ont été condamnées dans cette affaire, dont Youssouf Fofana, chef de ce qui a été désigné à l'époque comme le "gang des barbares".

Chaque année, la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois, où Ilan Halimi a été retrouvé, rend hommage au jeune homme dont le corps repose à Jérusalem.

(Reportage Elizabeth Pineau, avec Juliette Jabkhiro, édité par Sophie Louet)