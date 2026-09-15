France: L'inflation IPCH revue à la baisse à +2,6% sur un an en août

Des gens font leurs courses sur un marché local à Paris
L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré légèrement moins que prévu sur un an en juillet, à +2,6%, montrent les données définitives publiées mardi par l'Insee.
L'indice IPCH, qui permet les comparaisons avec les autres pays de la zone euro, était ressorti à +2,7% en première lecture, après une hausse de 2,4% en juillet.
Sur un mois, l'indice IPCH a avancé de 0,7%, après +0,6% en juillet. L'indice était ressorti à +0,8% sur un mois en août lors de la première estimation.
L'indice des prix à la consommation (IPC), l'inflation calculée selon les normes françaises, ressort pour sa part à +2,4% sur un an en août, en ligne avec la première estimation et après +2,1% en juillet.
Sur un mois, l'IPC a avancé de 0,7%, comme en première lecture et après +0,6% en juillet.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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