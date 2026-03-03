 Aller au contenu principal
France-Allocution d'Emmanuel Macron à 20h00 sur le conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 15:00

Le président Emmanuel Macron prononcera mardi à 20h00 (19h00 GMT) une allocution consacrée à la situation au Proche-Orient et au Moyen-Orient, annonce l'Elysée.

(Rédigé par Bertrand Boucey, Sophie Louet avec Elizabeth Pineau)

Proche orient
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
  15:11

    le président des mots …ou des maux !!

