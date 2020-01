Flotte d'entreprise : cinq raisons de passer par Opel Professional en 2020

publi-rédactionnel. Choisir les bons modèles pour sa flotte d'entreprise n'est jamais simple et cela va relever d'un casse-tête réglementaire inédit cette année avec l'entrée en vigueur des nouvelles normes (WLTP, grille des bonus-malus, taxe sur les véhicules de société...). Parmi l'offre des constructeurs de plus en plus large, Opel Professional a tout pour séduire. Le constructeur allemand a entièrement renouvelé sa gamme avec la toute nouvelle génération de Corsa (Corsa-e dans sa version 100%électrique), Astra et Insignia, les berlines familiale et haut de gamme de la marque au blitz. Sur un marché des SUV en constante progression, l'Opel Grandland X est désormais disponible en version Hybrid 225 ou 300ch pour séduire une clientèle exigeante et à l'affut des nouvelles énergies. De quoi satisfaire les professionnels en terme d'expérience de conduite mais aussi de coût d'usage. On vous explique pourquoi en cinq raisons.

1) Un accompagnement au plus près de vos besoins...

au-delà du ou des modèles, tout commence par un bon accompagnement des clients professionnels. Car avoir une bonne voiture, c'est bien. Avoir le bon conseil et des services de mobilité adapté c'est mieux. Avec Opel Professional, vous avez un interlocuteur de proximité, à votre écoute, un ensemble de services connectés et embarqués pour vous concentrer sur votre métier. Vous pouvez bénéficier de services personnalisés et votre contrat peut être ajusté à vos besoins en cours de location. Pour les clients ayant opté pour l'électrique ou l'hybride, 2 applications MyOpel et Free2Move Services offrent une nouvelle expérience de conduite comme programmer la charge à distance, accéder aux informations de diagnostic du véhicule, géolocalisation des bornes de recharge ou encore gestion d'une flotte d'entreprise grâce aux donnes remontées par les véhicules ... de quoi remplir tous les besoins et offrir une mobilité sans compromis.

2) ...conseil de pro indispensable en 2020 !

Opel Professional vous aidera à passer le cap 2020 où il vous faudra jongler avec trois barèmes de malus différents, le nouveau dispositif WLTP (Worldwide haromnised light vehicle test procedure) plus proche des valeurs réelles et qui succède à la norme NEDC (New european Driving Cycle). Et si vous pensiez que c'était déjà compliqué, il vous faudra anticiper vos renouvellements afin de limiter l'impact de la TVS (Taxe sur les Véhicule de Société). Comptez sur un conseil avisé à vos côtés sera plus que jamais nécessaire cette année.



la nouvelle Astra a vu ses motorisations entièrement repensées pour les professionnels et les flottes d'entreprise avec une gamme de moteurs à partir de 90g / km de CO2 en version Edition Business. (crédit : Opel)

3) Une gamme performante et économique face aux défis de demain

Opel compte parmi les constructeurs prêts à répondre au durcissement fiscal et annonce que tous les modèles disposeront d'une version électrique d'ici 2024. Pour l'heure, la nouvelle Opel Corsa, élue récemment Voiture de Société de l'année 2019 par le célèbre magazine AutoBuild démarre à partir de 85g de Co2 seulement. Côté routières, la nouvelle Astra a vu ses motorisations entièrement repensées pour les professionnels et les flottes d'entreprise avec une gamme de moteurs à partir de 90g / km de CO2 en version Edition Business. Sur les autres finitions de la gamme Astra, toutes les motorisations 5 portes BVM6 passent sous la barre des 100 g faisant de la nouvelle Opel Astra, la plus économique jamais conçue. De quoi vous aider à atteindre vos objectifs de réduction de coûts d'usage en 2020 !

La nouvelle Opel Corsa est désormais disponible en version essence, diesel ou 100% électrique. (crédit : Opel)

4) Des incitations fiscales pour passer à l'électrique ou l'hybride

Prêt à passer à l'électrique ou à l'hybride sans compromis? Opel Professional fait entrer à son catalogue la nouvelle Opel Corsa-e : moteur de 100kw (136ch), 337km d'autonomie sans recharge, excellent rapport coûts/prestation... Cette version full électrique bénéficie encore d'un bonus (même celui-est est tombé à 3.000 euros au lieu de 6.000 en 2019). Mais ce n'est pas le seul de ses avantages, loin de là. Les sociétés peuvent compter sur l'exonération de la TVS. Et pour ceux dont l'autonomie reste un frein, la batterie de la Corsa-e se recharge à 80% en seulement 30 minutes. De quoi assurer vos déplacements quotidiens ou celui de vos collaborateurs. La nouvelle Corsa-e arrive dans le réseau Opel d'ici mars 2020 et annonce déjà des conditions financières très attractives. Ce n'est pas un hasard si la marque au blitz se positionne comme innovante et accessible pour les TPE/PME et professionnels indépendants.

La nouvelle Opel Corsa électrique. (crédit : Opel)

Pour les sociétés et les collaborateurs adeptes des SUV dont l'usage mixte professionnel comme personnel séduit toujours, le SUV Grandland X dispose de nombreux atouts : habitacle spacieux, confort de conduite, connectivité embarquée, aide à la conduite avancée, 4 modes de conduite au choix sur les 2 nouvelles motorisations 300 ch pour l'Hybrid4 (4WD 4 roues motrices) ou 225 ch pour la version Hybrid (2WD) ... Avec une recharge rapide et facile, le conducteur pourra bénéficier de toute la performance d'un SUV, du mode électrique pour les trajets quotidiens et des avantages de la technologie hybride. De quoi concilier plaisir de conduite avec fiscalité avantageuse (exoneration de la TVS, carte grise gratuite (exonération totale ou partielle en fonction des régions).

Pour les sociétés et les collaborateurs adeptes des SUV dont l'usage mixte professionnel comme personnel séduit toujours, le SUV Grandland X dispose de nombreux atouts. (crédit photo : Opel)

5) Des voitures valorisantes

Certes, la voiture de société est un outil de travail mais c'est aussi un symbole de valorisation et d'image. Sur l'ensemble de sa gamme, Opel Professional propose une finition Edition Business dotée des équipements de série essentiels aux professionnels sur la route et les motorisations les plus efficientes. Opel Professional a réussi à boucler l'équation d'une gamme économique, complète et de qualité allemande pour satisfaire tous les besoins des clients professionnels et propose des offres attractives en Location Longue Durée à découvrir ici

Florent Dassin