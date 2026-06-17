En plein G7, l'émir du Qatar chambre Macron sur le PSG devant Trump

De quoi peuvent bien parler les dirigeants de ce monde ? De foot, évidemment. En marge du G7 organisé à Évian cette semaine, Emmanuel Macron, Donald Trump ainsi que Tamim ben Hamad Al-Thani, l’émir du Qatar, ont échangé sur le nouveau sacre parisien en Ligue des champions .

Le Qatari en a profité pour charrier le président français, fan revendiqué de l’OM : « Il n’est pas content. Il fait semblant d’être content, mais au fond de lui… » Ceux à quoi il a répondu : « Non, je suis content, c’est une équipe française, ne dites pas ça. C’est une équipe française. » Un brin footix le président ?…

EM pour SOFOOT.com