Après des déculottées, Nice retrouve son Pantaloni
Du Morbihan à la Côte d’Azur. Quelques heures après avoir annoncé la séparation avec Claude Puel, Nice a officialisé l’arrivée d’Olivier Pantaloni à la tête de l’équipe dès la saison prochaine. Le coach corse de 59 berges s’est engagé pour deux piges sur la Promenade des Anglais.
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