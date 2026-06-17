Et revoilà Giovanni van Bronckhorst dans son club préféré !
On se souvient surtout de sa frappe supersonique face à l’Uruguay lors de la Coupe du monde 2010, mais Giovanni van Bronckhorst sait aussi faire autre chose. L’ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone est le nouvel entraîneur de Feyenoord, où il a signé un contrat jusqu’en 2028.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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