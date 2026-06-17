La tribune déchirante de Yan Diomandé pour sa sœur décédée

Chère Roxane. Tel est le titre de la tribune publiée ce mercredi par Yan Diomandé dans « The Players’ Tribune » pour sa sœur, décédée à l’âge de 15 ans, seulement quelques semaines après les débuts de son frère avec Léganes à ses 18 ans . « Tu étais celle qui a toujours cru que je serais le prochain Cristiano, quand tous les autres rigolaient » , commence l’actuel Mondialiste ivoirien, au parcours semé d’embûches, entre essais non concluants et quatrième division américaine.

« Aujourd’hui, je ne ressens rien »

Sillonnant les États-Unis et l’Europe lors de son adolescence pour montrer son talent, son visa avait fini par expirer, son rêve de signer dans un club professionnel s’éloignant un peu plus . « Ils m’ont renvoyé en Afrique et on a pleuré ensemble. Tu étais la seule qui n’a jamais cessé d’y croire. Quelques semaines plus tard, j’ai signé à Leganés et on a pleuré des larmes différentes » , rembobine l’ancien numéro 30 du club madrilène. Avant la paralysie émotionnelle.…

NB pour SOFOOT.com