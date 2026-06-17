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La tribune déchirante de Yan Diomandé pour sa sœur décédée
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 18:05

La tribune déchirante de Yan Diomandé pour sa sœur décédée

La tribune déchirante de Yan Diomandé pour sa sœur décédée

Chère Roxane. Tel est le titre de la tribune publiée ce mercredi par Yan Diomandé dans « The Players’ Tribune » pour sa sœur, décédée à l’âge de 15 ans, seulement quelques semaines après les débuts de son frère avec Léganes à ses 18 ans . « Tu étais celle qui a toujours cru que je serais le prochain Cristiano, quand tous les autres rigolaient » , commence l’actuel Mondialiste ivoirien, au parcours semé d’embûches, entre essais non concluants et quatrième division américaine.

« Aujourd’hui, je ne ressens rien »

Sillonnant les États-Unis et l’Europe lors de son adolescence pour montrer son talent, son visa avait fini par expirer, son rêve de signer dans un club professionnel s’éloignant un peu plus . « Ils m’ont renvoyé en Afrique et on a pleuré ensemble. Tu étais la seule qui n’a jamais cessé d’y croire. Quelques semaines plus tard, j’ai signé à Leganés et on a pleuré des larmes différentes » , rembobine l’ancien numéro 30 du club madrilène. Avant la paralysie émotionnelle.…

NB pour SOFOOT.com

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