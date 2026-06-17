Devinez qui est titulaire avec le Portugal ?
L’ancien ne veut pas lâcher le terrain. Ce mercredi, à 19h, le Portugal entre dans son Mondial face à la République démocratique du Congo, avec l’ambition de montrer qu’elle est aussi une grande nation de foot. Le sélectionneur Roberto Martínez a décidé d’aligner l’idole Cristiano Ronaldo d’entrée de jeu , seul en pointe, malgré les quelques débats autour de son réel niveau à maintenant 41 ans. Si la stature du joueur prime sans doute sur le mérite réel, CR7 a l’avantage d’être bien accompagné derrière lui, avec Bruno Fernandes, Perdo Neto, Bernardo Silva et le tandem du PSG João Neves et Vitinha.
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TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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