Emmanuel Macron organise un Choose France pour les entreprises et investisseurs français

Une édition 100 % française. Un sommet Choose France avec uniquement des entreprises et des investisseurs français se tiendra à la Maison de la chimie à Paris, le lundi 17 novembre, selon Le Figaro . Choose France était à l'origine réservé aux dirigeants de grandes entreprises étrangères, avec comme volonté de les convaincre d'investir dans le pays. « Ce sera un événement qui mettra à l'honneur les entreprises et les porteurs de projets qui choisissent d'investir en France », a fait savoir l'entourage d'Emmanuel Macron.

En pleine crise politique, l'Élysée ne peut pas ignorer la colère des dirigeants d'entreprises et l'attractivité de la France auprès des investisseurs suscite de plus en plus de doutes. Cette journée de table ronde ouvrira la semaine de l'industrie. Pour cette édition, Emmanuel Macron veut répondre à la « frustration » ressentie par les investisseurs français lors des réceptions précédentes de leurs homologues étrangers.

L'entourage d'Emmanuel Macron refuse de s'avancer sur le nom des entreprises qui annonceront des investissements en France, mais il confirme la présence « de très grands groupes internationaux français, de PME, d'ETI ainsi que des fonds d'investissement ». Elles viendront « dévoiler de nouveaux projets d'investissement en France, des extensions d'usines ou encore de nouvelles implantations sur le territoire ». Le