Emmanuel Macron lance un appel à R9
Ce personnage de supporter de l’OM commence à être encore plus lassant que la situation politique actuelle.
Dans une vidéo aux côtés de Paul Cabannes, humoriste français expatrié au Brésil depuis plusieurs années, Emmanuel Macron a été interrogé sur son rapport au football . Celui dont on connaît l’amour pour l’Olympique de Marseille – au moins toute la communication qu’il fait autour depuis 2017 – était au pays du ballon rond pour participer à la COP 30 de Belem et n’a pas manqué d’en faire des caisses sur le club phocéen.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
