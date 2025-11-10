 Aller au contenu principal
Emmanuel Macron lance un appel à R9
information fournie par So Foot 10/11/2025 à 22:28

Emmanuel Macron lance un appel à R9

Emmanuel Macron lance un appel à R9

Ce personnage de supporter de l’OM commence à être encore plus lassant que la situation politique actuelle.

Dans une vidéo aux côtés de Paul Cabannes, humoriste français expatrié au Brésil depuis plusieurs années, Emmanuel Macron a été interrogé sur son rapport au football . Celui dont on connaît l’amour pour l’Olympique de Marseille – au moins toute la communication qu’il fait autour depuis 2017 – était au pays du ballon rond pour participer à la COP 30 de Belem et n’a pas manqué d’en faire des caisses sur le club phocéen.…

EL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Emmanuel Macron
Sport
