La CAN 2025 est-elle la plus relevée de l'histoire ?
Pour vibrer avec les petits poucets, il faudra se tourner vers la Coupe de France : contrairement aux précédentes éditions, la CAN ne laisse aucune place aux surprises cette année. Huit grosses écuries sont encore en lice, augurant d'une fin de tournoi extrêmement indécise. De là à considérer cette CAN comme la plus relevée de l'histoire ?
C’est un plateau royal, digne de ceux que l’on trouve généralement sur la table pendant les fêtes. Le genre qui met l’eau à la bouche, même si l’estomac est déjà bien rempli. Les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations s’ouvriront vendredi par un « derby » Mali-Sénégal (17h), suivi d’un explosif Cameroun-Maroc (20h). Le menu de samedi sera tout aussi alléchant avec Algérie-Nigeria (17h) et Égypte-Côte d’Ivoire (20h). Tout simplement les huit meilleures équipes sur la ligne de départ.
La surprise, c’est qu’il n’y en a pas
Ces quarts de finale convient la crème de la crème du continent : les six têtes de série ont répondu à l’appel, accompagnées par les deux meilleures équipes du chapeau 2 au moment du tirage au sort, réalisé en janvier 2025. Certes, le classement FIFA a quelque peu bougé entretemps, et la Tunisie et la République démocratique du Congo ont grappillé des places. Le classement actuel, dans l’ordre : Maroc, Sénégal, Algérie, Égypte, Nigeria, Tunisie, Côte d’Ivoire, Mali, RDC, Cameroun. Huit des dix meilleures nations africaines actuelles composent donc ce Big 8… une anomalie dans l’histoire de la CAN.…
