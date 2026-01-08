La FIFA veut révolutionner le foot avec l'IA à la Coupe du monde 2026

Chat Gmarqué. À force d’annoncer une Coupe du monde « historique », la FIFA a fini par sortir la prise HDMI. Avec Lenovo, l’instance a présenté sa nouvelle lubie au sommet de la Tech à Las Vegas : Football AI Pro , des joueurs scannés en avatars 3D, et des caméras d’arbitres boostées à l’IA. Objectif officiel : arbitrer plus juste, analyser plus fin et faire croire aux supporters qu’ils comprennent enfin le hors-jeu.

Dans le rôle du vendeur de rêve XXL, Gianni Infantino n’a pas tremblé : « La Coupe du monde 2026 sera le plus grand spectacle jamais organisé sur la planète. » 104 matchs, « 104 Super Bowls » , sept millions de personnes dans les stades, six milliards devant leur écran, et promis juré « la Terre s’arrêtera de tourner » .…

