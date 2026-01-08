 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gabriel, celui qui bloque et qui débloque
information fournie par So Foot 08/01/2026 à 12:37

Gabriel, celui qui bloque et qui débloque

Gabriel, celui qui bloque et qui débloque

Déjà deux fois décisif et ultra influent depuis son retour de blessure, Gabriel démontre match après match qu’il est le catalyseur d’une équipe d’Arsenal qui marche plus que jamais vers le titre. Après une absence prolongée à l’automne, les Gunners ne peuvent plus se permettre de le perdre.

Gabriel dos Santos Magalhães, dit Gabriel, bientôt dit Gabigol. Qui l’eut cru, lorsqu’il passait trois ans dans l’Hexagone, entre Troyes et Lille, que Gabriel serait un jour l’un des tous meilleurs défenseurs centraux de Premier League, pilier d’une équipe d’Arsenal en quête de titre et de couronne nationale ? À 28 ans, il est enfin venu le temps de la consécration pour le natif de São Paulo. À 28 ans, il est surtout venu le temps d’étoffer un palmarès qui compte plus de places de vice-champion (Lille 2019, Arsenal 2023, 2024, 2025) que de trophées (champion de Croatie 2018 avec le Dinamo Zagreb, Community Shield 2023). Chez les Gunners , et avant d’affronter Liverpool (21h), on compte en tout cas largement sur lui.

Défense d’entrer

Pour poser les bases d’entrée, il convient d’avancer quelques chiffres, qui témoignent de l’influence du Brésilien sur les résultats de son équipe. Depuis son arrivée à Londres à l’été 2020, il a disputé 174 rencontres avec les Gunners en championnat, pour 64% de victoires, 19% de défaites, 2,1 points pris par rencontre et 0,9 but encaissé par match en moyenne. Sur cette période, le central a manqué 36 rencontres de PL, voyant le taux de victoires d’Arsenal chuter à 44%, pour 25% de défaites et 1,6 point pris par match seulement. Derrière, les hommes d’Arteta encaissent 1,1 but par rencontre sans leur roc auriverde . Comprenez, il y a donc un Arsenal avec et un Arsenal sans Gabriel.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La CAN 2025 est-elle la plus relevée de l'histoire ?
    La CAN 2025 est-elle la plus relevée de l'histoire ?
    information fournie par So Foot 08.01.2026 12:52 

    Pour vibrer avec les petits poucets, il faudra se tourner vers la Coupe de France : contrairement aux précédentes éditions, la CAN ne laisse aucune place aux surprises cette année. Huit grosses écuries sont encore en lice, augurant d'une fin de tournoi extrêmement ... Lire la suite

  • La FIFA veut révolutionner le foot avec l'IA à la Coupe du monde 2026
    La FIFA veut révolutionner le foot avec l'IA à la Coupe du monde 2026
    information fournie par So Foot 08.01.2026 12:46 

    Chat Gmarqué. À force d’annoncer une Coupe du monde « historique », la FIFA a fini par sortir la prise HDMI. Avec Lenovo, l’instance a présenté sa nouvelle lubie au sommet de la Tech à Las Vegas : Football AI Pro , des joueurs scannés en avatars 3D, et des caméras ... Lire la suite

  • José Mourinho taille ses joueurs et leur réserve une punition
    José Mourinho taille ses joueurs et leur réserve une punition
    information fournie par So Foot 08.01.2026 12:40 

    On est loin de l’éducation Montessori. Après l’élimination de Benfica en demi-finales de la Coupe de la Ligue portugaise ce mercredi, José Mourinho a invité ses joueurs à réfléchir à leur cas plutôt qu’à dormir (oui, oui) avant le déplacement à Porto, le grand ... Lire la suite

  • La défense de Thomas Frank après avoir bu dans un gobelet Arsenal
    La défense de Thomas Frank après avoir bu dans un gobelet Arsenal
    information fournie par So Foot 08.01.2026 12:36 

    Qui aurait été gêné par un café ? L’entraîneur de Tottenham, Thomas Frank, déjà critiqué pour les résultats, a en plus été photographié ce mercredi soir avec un gobelet siglé du logo… d’Arsenal . Le timing de ce faux pas ne pouvait pas être pire, la situation étant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank