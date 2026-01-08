Gabriel, celui qui bloque et qui débloque

Déjà deux fois décisif et ultra influent depuis son retour de blessure, Gabriel démontre match après match qu’il est le catalyseur d’une équipe d’Arsenal qui marche plus que jamais vers le titre. Après une absence prolongée à l’automne, les Gunners ne peuvent plus se permettre de le perdre.

Gabriel dos Santos Magalhães, dit Gabriel, bientôt dit Gabigol. Qui l’eut cru, lorsqu’il passait trois ans dans l’Hexagone, entre Troyes et Lille, que Gabriel serait un jour l’un des tous meilleurs défenseurs centraux de Premier League, pilier d’une équipe d’Arsenal en quête de titre et de couronne nationale ? À 28 ans, il est enfin venu le temps de la consécration pour le natif de São Paulo. À 28 ans, il est surtout venu le temps d’étoffer un palmarès qui compte plus de places de vice-champion (Lille 2019, Arsenal 2023, 2024, 2025) que de trophées (champion de Croatie 2018 avec le Dinamo Zagreb, Community Shield 2023). Chez les Gunners , et avant d’affronter Liverpool (21h), on compte en tout cas largement sur lui.

Défense d’entrer

Pour poser les bases d’entrée, il convient d’avancer quelques chiffres, qui témoignent de l’influence du Brésilien sur les résultats de son équipe. Depuis son arrivée à Londres à l’été 2020, il a disputé 174 rencontres avec les Gunners en championnat, pour 64% de victoires, 19% de défaites, 2,1 points pris par rencontre et 0,9 but encaissé par match en moyenne. Sur cette période, le central a manqué 36 rencontres de PL, voyant le taux de victoires d’Arsenal chuter à 44%, pour 25% de défaites et 1,6 point pris par match seulement. Derrière, les hommes d’Arteta encaissent 1,1 but par rencontre sans leur roc auriverde . Comprenez, il y a donc un Arsenal avec et un Arsenal sans Gabriel.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com