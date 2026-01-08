José Mourinho taille ses joueurs et leur réserve une punition
On est loin de l’éducation Montessori. Après l’élimination de Benfica en demi-finales de la Coupe de la Ligue portugaise ce mercredi, José Mourinho a invité ses joueurs à réfléchir à leur cas plutôt qu’à dormir (oui, oui) avant le déplacement à Porto, le grand rival, la semaine prochaine. « J’espère qu’ils dormiront aussi bien que moi, c’est-à-dire pas du tout » , a-t-il cinglé en conférence de presse après le match.
Une escapade pour se ressourcer
La raison des foudres du Special One ? Une fâcheuse défaite en Coupe de la Ligue portugaise à domicile contre Braga (1-3) et une place en finale qui leur passe sous le nez. Pour bien « réflechir », comme le souhaite leur coach, le technicien a décrété une mise au vert sur l’île de Madère, l’idée étant d’éviter les conférences de presse et autres obligations de communication pour une meilleur introspection.…
