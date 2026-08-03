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Emmanuel Macron aurait aussi lutté contre la FIFA
information fournie par So Foot 03/08/2026 à 00:29
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Emmanuel Macron aurait aussi lutté contre la FIFA

Emmanuel Macron aurait aussi lutté contre la FIFA

KAMOULOX ! Décidemment, la FIFA n’avait vraiment pas d’allié dans son projet de privatisation de la Coupe du monde. Selon L’Équipe , le président de la République, Emmanuel Macron, s’est même directement investi dans la lutte contre cette idée saugrenue .

Un appel avec Infantino

Selon les informations du quotidien, s’il est resté muet publiquement, le président français s’est agité en coulisses . Rapportant les propos d’un proche du chef de l’état, le journal cite : « Il y a une mobilisation du président de la République. De la même façon qu’il s’était clairement opposé au projet de Super Ligue européenne. »…

JF pour SOFOOT.com

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