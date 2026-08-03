Emmanuel Macron aurait aussi lutté contre la FIFA
KAMOULOX ! Décidemment, la FIFA n’avait vraiment pas d’allié dans son projet de privatisation de la Coupe du monde. Selon L’Équipe , le président de la République, Emmanuel Macron, s’est même directement investi dans la lutte contre cette idée saugrenue .
Un appel avec Infantino
Selon les informations du quotidien, s’il est resté muet publiquement, le président français s’est agité en coulisses . Rapportant les propos d’un proche du chef de l’état, le journal cite : « Il y a une mobilisation du président de la République. De la même façon qu’il s’était clairement opposé au projet de Super Ligue européenne. »…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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