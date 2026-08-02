Et si Waldemar Kita vendait le FC Nantes ?

Et si Waldemar Kita vendait le FC Nantes ?

L’heure de la libération a-t-elle sonné à Nantes ? Selon le journal La Tribune Dimanche , spécialisé dans l’économie et la finance, un accord de vente existerait entre la famille Kita et un groupe d’investisseurs. Pour le moment, le dirigeant dément .

Une vente à 70 millions… de transferts ?

Selon le média, un protocole d’accord avec « un groupe d’investisseurs, aux fonds d’origine britanniques » existerait depuis trois semaines et serait quelque peu alambiqué.…

JF pour SOFOOT.com