Et si Waldemar Kita vendait le FC Nantes ?
L’heure de la libération a-t-elle sonné à Nantes ? Selon le journal La Tribune Dimanche , spécialisé dans l’économie et la finance, un accord de vente existerait entre la famille Kita et un groupe d’investisseurs. Pour le moment, le dirigeant dément .
Une vente à 70 millions… de transferts ?
Selon le média, un protocole d’accord avec « un groupe d’investisseurs, aux fonds d’origine britanniques » existerait depuis trois semaines et serait quelque peu alambiqué.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer