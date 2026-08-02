Et maintenant Suzuki : à quoi joue Paris avec ses gardiens ?

Alors qu'il a déjà recruté un troisième gardien, semble avoir trouvé son numéro un et possède Lucas Chevalier comme doublure, voilà le PSG sur la piste de Zion Suzuki, brillant avec le Japon lors du Mondial. Une course permanente au portier qui interroge, alors que tout le reste du projet parisien s'appuie sur la stabilité.

Le petit caillou dans la chaussure. En cette période de rando estivale, il y a quelques incontournables. Un beau soleil, un bob, histoire d’y résister, une carte à jour, un itinéraire bien ficelé, de l’eau, en quantité, une bonne compagnie, histoire de savourer la beauté des paysages à plusieurs et enfin, une bonne paire de pompes, du genre à ne pas laisser un bout de caillasse venir se frotter entre la chaussette et la semelle.

Au PSG, on a tout ça, à l’exception des chaussures. Dur au mal, le PSG fait avec les ampoules et accumule les Compeed pour compenser les frottements. Ça ne l’a donc pas empêché de terminer plusieurs GR de qualité en tête, comme la Ligue 1 ou la Ligue des champions, deux années consécutives. Ces ampoules et ces frottements ont même un nom dans la capitale : les gardiens.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com