Emmanuel Macron a (déjà) de grandes ambitions pour l'équipe de France

Et si on évitait de s’emballer trop vite ? Après la victoire des Bleus face au Sénégal ce mardi (3-1), les réactions continuent d’affluer. Et ce n’est pas Emmanuel Macron qui déroge à la règle. Le chef de l’État, pour introduire une vidéo de plus de 3m30 sur le récap du G7, a félicité la bande de Didier Deschamps : « Bravo à nos Bleus. C’est un bon début de championnat de Coupe du monde et j’espère être là, je sais que je serai là le 19 juillet prochain pour la finale. » Déjà ?

Une finale de Coupe du monde, la routine ?

Si le président de la République a de grandes ambitions pour l’équipe de France, c’est aussi parce que depuis le début de ses fonctions, en 2017, celui-ci systématiquement vu son pays aller le plus loin possible en Coupe du monde . En 2018, d’abord, avec le sacre de l’équipe de France en Russie, puis en 2022, et la finale perdue de l’édition qatarie. D’un point de vue politique, Emmanuel Macron se verrait bien s’offrir une dernière vitrine via le football (avant la fin de son mandat l’année prochaine), et ainsi dépasser Jacques Chirac au nombre de Coupes du monde remportées sous un même mandat de président.…

TJ pour SOFOOT.com