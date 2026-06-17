Riyad Mahrez : « Ils ont Messi, ça fait la différence »

Tout le monde s’incline devant le récital du GOAT, joueurs algériens compris. Après la défaite des Fennecs face à l’Argentine (3-0), Riyad Mahrez est revenu sur le triplé du joueur d’Inter Miami . « Ils peuvent marquer à tout moment. Ils ont Messi, ça fait la différence », a soufflé le joueur d’Al-Ahli après la rencontre.

Cap sur la Jordanie

« Il nous reste encore deux matchs pour nous qualifier, on est confiants », a aussi rappelé Mahrez. L’espoir existe encore , surtout avec la règle des meilleurs troisièmes. Les Fennecs affronteront la Jordanie dans la nuit du 22 au 23 juin, dans ce qui ressemble déjà à une mission survie, avant de terminer contre l’Autriche dans la nuit du 27 au 28 juin. Bonne nouvelle pour l’Algérie : la Jordanie n’a pas Messi .…

MJ pour SOFOOT.com