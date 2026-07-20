Deux agents de l'ambassade de France en Iran ont été intimidés - Barrot

Deux agents de l'ambassade de France en Iran ont été dimanche soir la cible d'un acte d'intimidation de la part des services de sécurité iraniens, déclare lundi Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères.

S'exprimant sur le réseau social X, le chef de la diplomatie française a estimé que cette action constituait une "violation flagrante des immunités diplomatiques" dont bénéficient les deux agents concernés.

Selon Jean-Noël Barrot, ils ont été détenus sans raison pendant plusieurs heures et ont subi un interrogatoire, l'un d'eux ayant même été molesté.

Les deux agents ont depuis rejoint l'ambassade de France en Iran où ils sont désormais en sécurité dans l'attente de leur retour en France dans les prochaines heures, précise le ministre.

Jean-Noël Barrot dit avoir fait savoir à son homologue iranien que cette action est une "atteinte gravissime et inadmissible" à l'intégrité des agents de l'ambassade de France et qu'elle ne pourra rester sans conséquence.

L'acte d'intimidation dénoncé par le chef de la diplomatie française intervient alors que les Etats-Unis ont de nouveau bombardé l'Iran dans la nuit de dimanche à lundi, pour un neuvième jour consécutif.

Téhéran de son côté a riposté avec des attaques dans le Golfe, contre des alliés de Washington.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)