Crédit immobilier : combien pouvez-vous emprunter ?

Les conditions se sont allégées pour l'obtention d'un prêt. (© DR)

Les banques calculent le «taux d'endettement» et le «reste à vivre». Ces deux indicateurs déterminent votre capacité d'emprunt. Voyage dans l'arrière cuisine des établissements de crédit pour vous permettre d'optimiser votre financement immobilier.

Emprunter n'a jamais coûté aussi peu cher. En moyenne, selon Empruntis, un prêt de 100.000 euros, sur 25 ans, se conclut au taux de 1,45% (assurance comprise), soit un coût total de moins de 20.000 euros sur la durée totale du financement.

«Un emprunteur présentant d'excellentes garanties peut même obtenir un taux de 0,59% sur vingt ans et 0,68% sur 25 ans», affirme Ce?cile Roquelaure, directrice de la communication et des études du courtier en crédit.

Le reste à vivre

Sauf que ce n'est plus si facile d'emprunter. Tous les candidats ne réussissent pas le double examen : du taux d'endettement communément appelé taux d'effort, et du reste à vivre. Ces deux indicateurs mesurent la capacité d'emprunt d'un particulier. Le premier, est un ratio charge sur ressources. Il est aujourd'hui fixé par les autorités à 35% afin de freiner l'octroi de prêts immobiliers et d'éviter un taux de non-remboursement trop élevé.

Le second, le reste à vivre, est une estimation des banques du niveau de revenu nécessaire à votre foyer. Un filtre qu'elles règlent en fonction de leur politique commerciale.

Concrètement le taux d'endettement, aussi appelé taux d'effort, est le rapport entre les charges et le revenu. Au numérateur, les charges incluent les mensualités d'emprunt (tous frais inclus, y compris l'assurance de prêt) ainsi que les pensions alimentaires,