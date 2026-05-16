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Coupe du Monde-La FIFA dit avoir eu des discussions positives avec l'Iran
information fournie par Reuters 16/05/2026 à 22:03

(Actualisé avec déclaration du président de la fédération iranienne)

par Ali Kucukgocmen

Le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafstrom, a déclaré samedi à Reuters avoir tenu une réunion constructive et positive avec le président de la fédération iranienne de football, Mehdi Taj, au sujet de la participation de l'Iran à la Coupe du monde qui doit se dérouler cet été aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.

L'équipe iranienne doit jouer ses trois matchs de poule aux Etats-Unis mais sa participation au Mondial a été remise en question après le début du conflit entre l'Iran d'une part et Israël et les Etats-Unis d'autre part.

"Nous avons eu une réunion excellente et constructive avec la fédération iranienne", a déclaré Mattias Grafstrom en déplacement à Istanbul.

"Nous travaillons étroitement et avons hâte de les accueillir à la Coupe du monde FIFA."

La participation iranienne a encore plus été remise en question après que Mehdi Taj s'est vu refuser l'entrée sur le territoire canadien pour assister au congrès de la FIFA à Vancouver en raison de ses liens avec le Corps des gardiens de la révolution islamique.

Mattias Grafstrom n'a pas donné de détails sur la situation des visas des joueurs iraniens, mais a confirmé que les deux parties avaient pu échanger à propos de sujets opérationnels.

Le président de la fédération iranienne a également déclaré à Reuters avoir eu une bonne réunion avec les membres de la FIFA.

"Je suis content qu'ils aient écouté les points iraniens. Les dix points ont été soulevés, et ils ont offert des solutions à tous les points. J'espère, si Dieu le veut, que notre équipe nationale pourra aller à la Coupe du monde sans soucis et y obtenir de bons résultats", a déclaré Mehdi Taj.

L'Iran a demandé à jouer ses matchs au Mexique mais le président de la FIFA, Gianni Infantino, tient à ce que le programme originel suive son cours.

Les footballeurs iraniens doivent débuter lundi leur camp d'entraînement en Turquie avant de rejoindre les Etats-Unis début juin.

L'Iran débutera sa campagne de Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande à Los Angeles le 15 juin. Elle affrontera également la Belgique et l'Égypte dans le groupe G.

(Version française Zhifan Liu)

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