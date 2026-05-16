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Bernardo : «Vingt trophées, c’est pas mal ! »
information fournie par So Foot 16/05/2026 à 23:27

Bernardo : «Vingt trophées, c’est pas mal ! »

Bernardo : «Vingt trophées, c’est pas mal ! »

Bernardo Silva est aussi bon comptable que footballeur. Le Portugais a remporté son vingtième titre avec Manchester City ce samedi à l’occasion de la finale de la FA Cup contre Chelsea (1-0). Alors qu’il ne lui reste plus que deux matchs à jouer avant de quitter le club , il s’est montré très touché à l’antenne de la BBC. « Depuis mon arrivée, j’ai remporté 20 trophées, c’est pas mal , a-t-il confié, grand sourire aux lèvres. Je suis très heureux. Tout mon parcours ici, à Manchester City, a été fantastique. C’est spécial pour moi, car c’est ma dernière saison et on gagne un nouveau trophée. J’espère que ce ne sera pas le dernier. »

City compte deux points de retard sur Arsenal en Premier League, à deux journées de la fin. Les Skyblues se déplaceront à Bournemouth mardi, puis recevront Aston Villa dimanche prochain. De quoi rêver d’un final en apothéose , pour Silva, mais aussi pour John Stones, voire pour Pep Guardiola, qui pourrait annoncer son départ. Le milieu portugais n’a pas commenté les rumeurs entourant l’avenir de son coach, mais il lui a rendu hommage : « Il a changé ma façon de voir le football. J’ai passé 80 % de ma carrière avec lui comme entraîneur. Tout ce que j’espérais accomplir, je l’ai fait avec lui. La relation que nous avons est très forte. »

QB pour SOFOOT.com

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