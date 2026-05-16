Le PSG braqué par le PFC
Paris FC 1-0 PSG
But : Sangaré (88 e )
L’art du braquage. Largement dominé, le Paris FC a pourtant tiré les marrons du feu contre le Paris Saint-Germain ce samedi, histoire de rejoindre l’OL Lyonnes en finale de la Première Ligue (1-0). Le PSG a payé au prix fort son inefficacité (16 tirs, quatre cadrés, neuf corners). Il aurait pu ouvrir le score, à quelques centimètres près, lorsqu’Elisa De Almeida a trouvé la barre transversale (70 e ).…
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