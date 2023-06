Cette chance si vous n'avez pas de carte bancaire premium…

(Crédits photo : Adobe Stock - Homme étonné de découvrir une carte bancaire premium)

Qu'est-ce qu'une carte bancaire premium ?

Souvent assimilée à une carte de luxe, une carte de prestige ou une carte VIP, la carte bancaire premium ou carte gold est en réalité une carte bancaire qui donne droit, dès sa souscription, à certains services à forte valeur ajoutée. Ils apportent confort, sécurité des paiements et des déplacements et offres exclusives à son détenteur lors de ses besoins de paiement courants ou plus exceptionnels.

Elle peut fonctionner comme une carte de débit immédiat ou une carte de crédit (avec débit différé en fin de mois) : c'est le client, après autorisation de sa banque, qui décide s'il préfère décaler et concentrer tous ses règlements sur un jour fixe, pour un suivi et une visualisation des dépenses simplifiés.

Comment reconnaître une carte bancaire premium ? En plus de sa couleur souvent noire, or, ou argentée, son signe distinctif apposé sur le recto permet de la repérer facilement : Visa, Mastercard ou American Express.

Pourquoi êtes-vous avantagé si vous n'êtes pas détenteur d'une carte premium ?

Parce que rien n'est plus facile que de commander une carte bancaire premium

Vous pouvez en demander une en remplacement de votre carte bancaire classique ou en complément sur un compte joint par exemple. En effet, elle est moins élitiste qu'avant. Pour preuve : vous pouvez, dans certaines banques, y prétendre sans conditions de revenus particulières.

Parce qu'elle donne accès à des avantages exclusifs et des économies que vous ne soupçonniez pas

L'étendue de ses avantages bancaires et non bancaires est très vaste. Les clients ont naturellement accès à des programmes de fidélité, des assurances étendues et des services qualitatifs. Et surtout, si vous êtes un adepte des voyages et séjours à l'étranger, vous serez sensible aux frais réduits (voire inexistants) pratiqués par votre établissement bancaire lors d'opérations réalisées sur place en devises locales (retraits ou paiements).

La carte bancaire premium est accessible à faible coût, même gratuitement dans certaines banques

Il convient de faire un rapport coûts calculés/gains attendus et d'étudier avec prudence les offres promotionnelles à durée limitée (parfois très alléchantes), avec un retour au plein tarif appliqué à l'issue d'une période délimitée. Pour les cartes payantes, leur prix à l'unité varie en moyenne entre 120 et 300 euros par an (2).

Le véritable avantage d'une carte bancaire premium, ce n'est pas elle !

En effet, malgré ses caractéristiques physiques propres (aspect design, poids léger…), ce sont les éléments différenciateurs et privilèges inclus dans l'offre de la carte bancaire premium qui sont remarquables. Voici à titre d'exemple, un éventail complet des atouts potentiellement inclus dans une carte bancaire premium, qui se dote de services et options haut de gamme pour une plus grande satisfaction de ses clients exigeants, aux besoins nombreux et volatils :

Choix possible de la couleur du support,

Prise en compte des enjeux environnementaux avec une conception éco-responsable (carte recyclée, en bois, en amidon de maïs…),

Facilités de paiement et de retrait avec des options personnalisables,

Protection des effets personnels qui sont précieux pour eux (ex : papiers d'identité, clés, sac à main, porte-monnaie, téléphone, tablette) et des appareils utiles au quotidien (informatique, électroménager),

Points fidélité/cash back, offres exclusives partenaires,

Assurances et assistance voyages,

Service de conciergerie.

Détenir une carte de paiement classique est une aubaine. En effet, la souscription d'une carte bancaire premium que vous aurez scrupuleusement étudiée en amont, constitue pour vous une marge de manœuvre très significative pour fluidifier vos paiements, sécuriser vos voyages et vos objets du quotidien et optimiser votre shopping. Ne ratez pas une occasion d'avoir de la chance…

