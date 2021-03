Castex annonce une nouvelle prime Macron

Alors qu'Emmanuel Macron annonçait la suspension provisoire de l'utilisation du vaccin d'Astra Zeneca, le Premier ministre, lui, abordait le chantier de la sortie de crise avec les organisations patronales et syndicales lors d'une conférence sociale menée en visioconférence.

Plus longue que prévu, la séance a permis de mettre en scène l'écoute et le dialogue de Jean Castex, qui a fait du dialogue social une de ses marques de fabrique.

Le Premier ministre avait d'abord préparé des gestes pour apaiser les syndicats après le durcissement controversé des règles d'assurance chômage. À l'issue de la réunion, en présence de la ministre du Travail Élisabeth Borne et du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, il a annoncé le prolongement de l'aide à l'embauche pour les contrats en alternance (apprentissage et contrats pros) jusqu'à la fin de l'année alors qu'elle devait s'éteindre fin mars. Ces primes, de 5 000 euros pour les moins de 18 ans et de 8 000 euros au-delà, permettent de réduire à près de zéro le reste à charge d'une entreprise pour l'embauche d'un apprenti la première année du contrat. Plus de 350 000 demandes ont été enregistrées jusqu'à présent.

2,4 milliards de plus pour maintenir les formations en alternance

En revanche, le gouvernement a décidé de débrancher les primes à l'embauche pour les jeunes de moins de 26 ans pour des contrats de plus de 3 mois. Demandées 348 000 fois, ces primes

