BCE: une nouvelle prochaine baisse de taux reste "possible", estime le gouverneur de la Banque de France

Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, lors d'une rencontre des ministres des Finances du G7 à Stresa en Italie, le 24 mai 2024 ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le gouverneur de la Banque de France a expliqué vendredi qu'au vu des risques actuels de nature à faire fluctuer l'inflation européenne, une nouvelle baisse de taux de la BCE au cours des prochaines réunions était "tout à fait possible".

"Rien n'est prédéterminé à l'avance, mais il est tout à fait possible qu'il y ait une autre baisse de taux dans les réunions qui viennent", a déclaré François Villeroy de Galhau sur BFM Business, estimant que, concernant l'inflation, "les risques sont plutôt à la baisse dans le futur proche".

Le gouverneur a tenu ces propos au lendemain du maintien de ses taux directeurs par la Banque centrale européenne. L'inflation "se situe actuellement autour de l'objectif à moyen terme de 2%" et les perspectives d'inflation sont "globalement inchangées", avait observé la banque centrale.

Graphique montrant l'évolution des taux de refinancement et de dépôt de la Banque centrale européenne depuis 1999 ( AFP / Samuel BARBOSA )

M. Villeroy de Galhau a souligné qu'il avait été "beaucoup discuté", au cours de cette réunion, des risques dans les deux sens pesant sur l'inflation. "Nous avons été plusieurs, dont moi, à souligner les risques plutôt à la baisse sur l'inflation dans le futur proche", a-t-il ajouté, et de nature à la faire passer sous 2%.

Il a ainsi cité "l'appréciation de l'euro contre le dollar: chaque fois que l'euro s'apprécie de 3 centimes contre le dollar, et c'est à peu près ce qu'on a vu depuis le mois de juin, ça fait au moins 0,1% d'inflation en moins".

Il a aussi évoqué "la montée des importations chinoises à relativement bas prix", qui ont "augmenté de 12%" sur un an pendant "les trois derniers mois de 2025".

Parallèlement, "nous avons regardé s'il y avait des risques d'inflation à la hausse", a poursuivi le gouverneur, jugeant "clair" que "l'accord (...) conclu avec les États-Unis fin juillet (imposant des droits de douane de 15% aux produits européens entrant aux Etats-Unis, NDLR) n'entraînera pas, lui, d'inflation supplémentaire en Europe".

"Donc les risques à la hausse sur l'inflation me paraissent plus faibles que les risques à la baisse".

Il a estimé qu'en matière de taux, la BCE devait, "plus que jamais, montrer (...) un pragmatisme agile", c'est-à-dire "décider en fonction des données et des prévisions" mais être "prêt(e) à bouger s'il le faut".

Il a relevé que "l'interprétation des marchés" après le statu quo de jeudi avait "peut-être montré une certaine exagération dans l'interprétation restrictive": l'euro a grimpé, les marchés semblant avoir compris que les taux de la BCE seraient sur pause pendant une durée prolongée.