Royaume-Uni: Stagnation de l'économie en juillet
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 12:10

Un client passe devant un rayon de thé Twinings dans un supermarché Sainsbury's

L'économie britannique a stagné en juillet après un rebond de 0,4% en juin, selon les données officielles publiées vendredi.

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient une croissance nulle en juillet.

L'économie britannique a enregistré une croissance robuste par rapport à ses standards récents au cours du premier semestre 2025, avec une hausse du produit intérieur brut (PIB) de 0,7% au premier trimestre de l'année et de 0,3% au second.

Ce redressement a été en partie lié à l'augmentation des dépenses publiques, tandis que les entreprises tournées vers l'exportation se sont empressées d'expédier leurs marchandises avant l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains.

Mais les économistes s'attendent désormais à un ralentissement de la croissance au second semestre car les droits de douane pèsent sur la demande mondiale et le marché du travail britannique s'affaiblit.

Le mois dernier, avant la publication des données du deuxième trimestre, la Banque d'Angleterre (BoE) prévoyait une croissance annuelle de 1,25% pour cette année, bien en deçà de la moyenne de 2% observée entre 2010 et 2019.

L'économie britannique "n'est pas en panne, mais elle se sent coincée", a déclaré jeudi la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves.

Cette dernière espère que les mesures en faveur de la croissance prises à l'approche de la présentation du budget, le 26 novembre, conduiront à une évaluation plus favorable des perspectives du pays de la part de l'Office for Budget Responsibility, l'Office pour la responsabilité budgétaire.

Mais certaines entreprises ont déjà mis en garde sur une possible suspension de leurs projets d'embauche et d'investissement, dans l'attente de précisions sur le durcissement de la législation en matière d'emploi et d'éventuelles hausses d'impôts.

(Rédigé par David Milliken, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

