BCE: Isabel Schnabel va annoncer son départ anticipé pour rejoindre le FMI

Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne

‌Isabel Schnabel, membre du ​directoire de la Banque centrale européenne (BCE), quittera prématurément ses ​fonctions pour occuper un poste ​de haut niveau ⁠au Fonds monétaire international (FMI) ‌et une annonce officielle pourrait intervenir dans le ​courant ‌de la journée, ont ⁠déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

Le ⁠mandat de ‌huit ans d'Isabel Schnabel ⁠devait s'étendre jusqu'à ‌fin 2027, mais ⁠le FMI souhaitait trouver un ⁠nouveau ‌directeur pour son département des ​marchés ‌avant la fin de cette année, ont précisé ​ces sources.

Ni la BCE ni ⁠le FMI n'ont souhaité faire de commentaires.

(Reportage Balazs Koranyi et Francesco Canepa ; version française Diana Mandiá, édité par ​Augustin Turpin)