 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BCE: Isabel Schnabel va annoncer son départ anticipé pour rejoindre le FMI
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 16:27
Ajouter Boursorama à vos sources

Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne

Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne

‌Isabel Schnabel, membre du ​directoire de la Banque centrale européenne (BCE), quittera prématurément ses ​fonctions pour occuper un poste ​de haut niveau ⁠au Fonds monétaire international (FMI) ‌et une annonce officielle pourrait intervenir dans le ​courant ‌de la journée, ont ⁠déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

Le ⁠mandat de ‌huit ans d'Isabel Schnabel ⁠devait s'étendre jusqu'à ‌fin 2027, mais ⁠le FMI souhaitait trouver un ⁠nouveau ‌directeur pour son département des ​marchés ‌avant la fin de cette année, ont précisé ​ces sources.

Ni la BCE ni ⁠le FMI n'ont souhaité faire de commentaires.

(Reportage Balazs Koranyi et Francesco Canepa ; version française Diana Mandiá, édité par ​Augustin Turpin)

Banques centrales
BCE
FMI
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank