BCE: Isabel Schnabel va annoncer son départ anticipé pour rejoindre le FMI

Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne
Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), quittera prématurément ses fonctions pour occuper un poste de haut niveau au Fonds monétaire international (FMI) et une annonce officielle pourrait intervenir dans le courant de la journée, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.
Le mandat de huit ans d'Isabel Schnabel devait s'étendre jusqu'à fin 2027, mais le FMI souhaitait trouver un nouveau directeur pour son département des marchés avant la fin de cette année, ont précisé ces sources.
Ni la BCE ni le FMI n'ont souhaité faire de commentaires.
(Reportage Balazs Koranyi et Francesco Canepa ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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