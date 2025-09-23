Avion de combat européen Scaf : Dassault est capable de faire "tout seul de A à Z", assure son PDG

Dassault pour la France et Airbus pour l'Allemagne et l'Espagne, se plaignent tous les trois de la gouvernance inefficace du projet.

Une maquette de Scaf au Bourget, le 15 juin 2025. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Si les Allemands "veulent faire tout seul, qu'ils fassent tout seul". Le PDG de Dassault, Éric Trappier, a assuré mardi 22 septembre que le groupe français est capable de construire "tout seul de A à Z" le futur avion de combat européen, alors que Berlin et Madrid considèrent que le projet est à l'arrêt , notamment à cause du constructeur français.

"La réponse est oui", a déclaré Éric Trappier interrogé pour savoir si Dassault, fabricant du Rafale, pourrait construire un avion de chasse de sixième génération "tout seul". Maître d'œuvre du grand projet de défense européen Scaf, Dassault Aviation, qui représente la France, juge inefficace la gouvernance qu'il partage avec Airbus, qui représente l'Allemagne et l'Espagne , au grand dam de ses partenaires.

"Je veux bien que les Allemands grondent . Ici, on sait faire. S'ils veulent faire tout seuls, qu'ils fassent tout seuls", a lancé le PDG en marge de la cérémonie de l'inauguration d'une nouvelle usine de Dassault Aviation à Cergy, au nord-ouest de Paris. Il réagissait aux informations de presse, selon lesquelles, l'Allemagne et l'Espagne pourraient chercher d'autres partenaires pour poursuivre ce projet face à l'intransigeance de Dassault.

"Ouvert à la coopération"

"On sait faire de A jusqu'à Z. On l'a démontré depuis plus de 70 ans. On a les compétences. On est tout à fait ouvert à la coopération, y compris avec les Allemands", a-t-il poursuivi.

Lors d'une visite à Madrid la semaine dernière, le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré que l'Allemagne et l'Espagne voulaient "essayer d'arriver à une solution d'ici fin 2025" sur le Scaf. "Nous partageons le même avis : la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Nous n'avançons pas dans ce projet", a déclaré le chancelier allemand aux côtés de son homologue espagnol à Madrid.

Lancé en 2017 par Berlin et Paris, rejoints plus tard par Madrid, le Scaf, le plus grand projet de défense en Europe censé renforcer l'autonomie stratégique du continent, n'avance plus en raison des tensions entre Dassault et Airbus.