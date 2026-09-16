Arabie saoudite: Les Houthis disent avoir attaqué un site Aramco et une base à Khamis Mushait

L'illustration montre des vérins de pompe à pétrole imprimés en 3D ainsi que le logo de Saudi Aramco

Le ​porte-parole militaire des Houthis, Yahya ​Saree, a ​déclaré mercredi ⁠que le ‌groupe avait attaqué une base ​aérienne ‌à Khamis ⁠Mushait ainsi que des ⁠installations ‌du géant ⁠pétrolier ‌Aramco ⁠à Yanbu, en ⁠Arabie saoudite.

L'Arabie ‌saoudite n'a ​confirmé ‌aucune de ces deux ​attaques.

(Par ⁠Nayera Abdallah, rédigé par Tala Ramadan ; version française Coralie ​Lamarque)