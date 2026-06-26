Après la guerre, l'AIEA estime nécessaire une vérification nucléaire "très poussée" en Iran

"Le gouvernement iranien a déclaré très clairement que ce n'est pas son intention" de ne pas développer d'armes nucléaires. "Mais les intentions ne suffisent pas", selon la patron de l'AIEA.

Rafael Grossi à Tokyo, au Japon, le 26 juin 2026. ( AFP / YUICHI YAMAZAKI )

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a estimé vendredi 26 juin qu'il était nécessaire de mettre en œuvre un système de vérification "très poussé" en Iran après le récent conflit afin de s'assurer que le pays ne développe pas d'armes nucléaires.

"L'objectif de cet accord (entre les États-Unis et l'Iran) est de garantir qu'il n'y ait pas de développement d'armes nucléaires en Iran. Le gouvernement iranien a déclaré très clairement que ce n'est pas son intention", a indiqué Rafael Grossi lors d'une conférence de presse au Japon.

"Mais bien sûr, les intentions ne suffisent pas . Nous devons mettre en place un système de vérification très poussé (...) dès que possible", a ajouté Rafael Grossi.

La question du stock d'uranium

Il a également indiqué que l'organisme de surveillance avait "à peine entamé" des discussions avec l'Iran à la suite de son récent accord préliminaire avec les États-Unis sur le devenir du stock d'uranium de Téhéran.

"Des discussions initiales ont eu lieu (...) Nous nous attendons à ce que ce travail s'accélère prochainement", a déclaré Rafael Grossi.

Téhéran a toujours nié chercher à se doter de la bombe atomique, tout en restant inflexible sur son droit à exploiter une filière nucléaire civile complète. En vertu d'une loi votée par le Parlement, les autorités iraniennes ont suspendu en juillet 2025 la coopération avec l'AIEA.

Elles avaient toutefois accepté en septembre d'accueillir de nouveau des inspecteurs, après s'être mis d'accord sur un nouveau cadre et des membres de l'agence se sont rendus ces derniers mois sur place, y compris en juin 2026 pour visiter la centrale nucléaire de Bouchehr. Mais ils n'ont pas eu accès aux sites bombardés.