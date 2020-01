Yad Vashem, le musée qui préserve la mémoire des victimes de l'Holocauste

France 24 • 23/01/2020 à 08:13

Ils ont disparu dans les ténèbres d'Auschwitz et d'ailleurs et sont désormais immortalisés par ces sculptures miniatures au musée de Yad Vashem. Surplombant les alentours de Jérusalem, ce musée, entre modernité et histoire, préserve la mémoire des victimes de l'Holocauste.