information fournie par Boursorama • 04/07/2023 à 17:05

Fragilisées par le COVID et la situation internationale, nos PME françaises sont-elles encore de bonnes valeurs d'investissement ? Plus résilientes et parfois plus innovantes que les grands groupes, quelques pépites existent à condition d'avoir la bonne méthode pour les dénicher. Le décryptage de Matthieu LAMBERT, directeur général délégué de Vatel Capital.