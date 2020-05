Une aide massive de "18 milliards d'euros" pour le tourisme en France

France 24 • 14/05/2020 à 16:46

Le Premier ministre français Edouard Philippe a annoncé jeudi un plan d'investissement à hauteur de 1,3 milliard d'euros pour le secteur du tourisme et de la restauration et a détaillé une série de mesures de soutien représentant au total "un engagement de plus de 18 milliards d'euros pour les finances publiques".