"Un projet de protection de la sécurité nationale à Hongkong"

France 24 • 22/05/2020 à 11:35

Dans la revue de presse de ce vendredi 22 mai : la Chine continentale est-elle en train de renforcer un peu plus son emprise sur Hongkong ? A Paris, le temps invite à profiter du plein air, sauf que la fermeture des parcs et jardins municipaux, en raison du coronavirus, créé la polémique. Et puis, "Mortelle Adèle", la petite fille désobéissante que les parents n'aimeraient pas avoir - mais dont les plus jeunes raffolent - sort un nouvel album de ses aventures.