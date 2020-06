Tour d'Europe des frontières : toujours des restrictions entre la France et l'Espagne

France 24 • 12/06/2020 à 15:46

La Commission européenne va publier dans la semaine ses propositions pour une levée "progressive et partielle" des restrictions de voyages aux frontières extérieures de l'UE à partir du 1er juillet. Sujet épineux, la frontière entre la France et l'Espagne. On fait le point à Hendaye avec notre journaliste James André.