Tom Cruise, la tête dans les étoiles !

France 24 • 20/05/2020 à 17:34

Au sommaire de cette émission : rien n'arrête Tom Cruise ! Alors que la suite tant attendue de "Top Gun" est prévue pour la fin de l'année, l'acteur vient d'annoncer qu'il s'apprête à partir dans l'espace à bord de l'ISS. Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent également sur les tournages qui reprennent peu à peu en France, malgré des restrictions strictes. Et sur la sortie à la location et à la vente du dernier long-métrage de Todd Haynes, "Dark Waters", avec Mark Rufallo, un film plus que jamais d'actualité.